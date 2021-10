Sur la touche depuis janvier 2020, David Lion revient dans le coup. Le défenseur vient de disputer trois matchs complets.

Le retour de David Lion a mis du temps après sa longue blessure. On fait le point sur sa situation et celle de Givry.

Vous venez de jouer trois fois 90 minutes à la suite. Êtes-vous sorti du tunnel pour de bon ?

“Je l’espère, le genou a l’air de tenir en tout cas. Je ressens encore une petite gêne le lendemain des matchs, mais cela s’estompe chaque semaine un peu plus tôt donc c’est bon signe.”

Vous avez réintégré le onze du jour au lendemain, sans même passer par le banc, après plus d’un an et demi d’absence. Assez étonnant !

“Le coach (NdlR : Éric Picart à ce moment-là) m’avait dit : “Dès que tu es prêt, tu me le dis”. Et la semaine précédant le match face à Stockay, je lui ai dit qu’il pouvait compter sur moi. Je commençais à en avoir marre de m’entraîner sans jouer. J’avais quelques appréhensions, mais je me suis dit à un moment : “Maintenant, il faut y aller”.