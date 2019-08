Jeudi soir, le Progrès Niederkorn de Mayron De Almeida (ex-Virton) n’a pas réussi à inverser la tendance après la défaite 2-0 à Ibrox Park.

En 2017, déjà opposé aux Glasgow Rangers, le Progrès Niederkorn réussissait à s’imposer 2-0 au stade national Josy Barthel. Une performance qui leur valait le scalp des Écossais. Cette année, avec la défaite 2-0 à Glasgow, les Luxembourgeois devaient au minimum réitérer leur exploit d’il y a deux ans.

Après seulement 10 minutes de jeu, Scott Arfield (ex-Burnley) trouvait le montant de Flauss. Mais après avoir laissé passer l’orage, le Progrès arriva à apporter le danger devant les cages d’Allan McGregor (Glasgow Rangers). D’abord sur une tête décroisée de Françoise, ensuite sur un centre de Mayron De Almeida. Si le score était toujours de 0-0 à la pause, ce fut une nouvelle fois l’ancien virtonais qui se mit en évidence sur une lourde frappe à distance juste avant l’heure de jeu. Défensivement, le Progrès Niederkorn fit le gros dos tout en utilisant des contre-attaques pour repartir de l'avant, toujours via De Almeida. Les Luxembourgeois finirent par accuser le coup physiquement. Tout profit pour les protégés de Steven Gerrard qui appuyèrent sur l’accélérateur pour se montrer dangereux. Ferino sauva les meubles une première fois à la 82ème avant qu’Ojo ne slaloma dans la défense du Progrès avant de tromper Flauss, mais une nouvelle fois, Merino joua les pompiers de service pour garder le zéro derrière.

Dans les ultimes instants, Aribo manqua son face-à-face avec Flauss. Un beau 0-0 pour le Progrès Niederkorn, toutefois insuffisant pour continuer son parcours en Europa League. Les Luxembourgeois quittent la scène européenne la tête haute, à l’instar d’un Mayron De Almeida, auteur de trois buts en six rencontres. « Je pense qu’on a fait le plus important en obtenant ce 0-0, estime le Gaumais. Nous avions à cœur de montrer ce qu’on valait et c’est un très beau résultat. Déçu de quitter l’Europe? C’est certain, oui, mais fier de notre parcours. Personnellement, je pense avoir fait un bon match, j’ai tout essayé tout en effectuant mes tâches défensives. Mais en fin de partie, j’ai perdu en lucidité.»

De son côté, Steven Gerrard, l’illustre coach des Glasgow Rangers, se montrait satisfait à l’issue de la rencontre. « Le travail est fait, c’est le plus important, avoue-t-il. Nous étions mieux en jambes en seconde période. Nous aurions d’ailleurs dû inscrire au minimum un but dans les 20 dernières minutes. Dans une confrontation face à un adversaire plus costaud, ce manque d’efficacité risque de nous jouer des tours. »