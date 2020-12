De l'insatiable Arnaud De Lie aux rêves d'Euro de Florine Gaspard, voici nos coups de coeur sportifs 2020 en province de Luxembourg

Luxembourg

Florent Maron & Vincent Goffinet

Malgré une année 2020 des plus particulières, marquée par un nombre ahurissant d'annulations et reports en tout genre, certains de nos athlètes et sportifs luxembourgeois auront tout de même brillé durant ces 12 derniers mois difficiles. Voici les six coups de coeur 2020 de notre rédaction sportive.