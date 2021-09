Il ne sera resté qu’une seule petite saison chez les espoirs. Mais Arnaud De Lie aura marqué cette catégorie de son empreinte. Le très prometteur jeune coureur de Lescheret vient de s’offrir un nouveau succès.

S’il n’avait pas connu la réussite espérée sur le prestigieux Tour de l’Avenir (deuxième et cinquième d’étapes), le futur coureur pro de Lotto-Soudal a remporté ce dimanche le Circuit Het Nieuwsblad des espoirs. La classique flandrienne réservée aux moins de 23 ans s’est conclue au sprint, au sein d’un peloton d’une cinquantaine d’unités, celui des hommes forts (ils étaient 142 élites au départ).

Il a devancé son coéquipier Milan Fretin et le Français Nathan Vandepitte. Cette épreuve était la seconde manche des U23 Road Series, dont Arnaud De Lie était le leader, puisqu’il avait remporté le premier rendez-vous, sur le Grand Prix Color Code, à Bassenge, où il avait décroché son premier succès de la saison (et de la catégorie). Depuis, il a dominé deux étapes du Tour d’Alsace, le Grand Prix Saint-Souplet, en France, et ce Circuit Het Nieuwsblad. Il conforte à nouveau son avance au DH Challenge Ekoï.