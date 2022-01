De Mévius : "Mon Dakar en un mot ? Surprise..." Luxembourg Amandine Gilson © Guillaume De Mévius

Contraint à l'abandon après cinq étapes, le Rhisnois a le souvenir de journées intenses, et de péripéties qui s'enchaînent.



Le Rhisnois Guillaume De Mévius, est de retour en Belgique, plus précisément à Bruxelles où il habite désormais, un peu déçu. "J’aurais préféré être encore bloqué dans le désert une petite semaine", s’amuse-t-il. Pour lui, le menu du 1er janvier est constitué du départ de son tout premier Dakar à bord de son prototype léger, un événement incontournable pour la famille, une petite vingtaine d’années après son père Grégoire (8e du Dakar 2001 et 2004), et même un monument de la discipline, pour utiliser ses propres mots. (...)