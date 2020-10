Enfant du Royal Excelsior Virton, c’est depuis la touche que Thibaut Lesquoy avait assisté au titre virtonais il y a un an et demi. Blessé, l’arrière gauche avait ensuite rejoint Dudelange, au Grand-Duché, pour se refaire une santé. Titulaire en puissance, le latéral avait même participé avec brio à la campagne historique du club en Europa League. Aujourd’hui, à 25 ans, il s’éclate avec Almere City, en Eerste Divisie, l’antichambre du football néerlandais.

Thibaut Lesquoy, Almere City est actuellement deuxième du championnat. Tout se passe idéalement pour vous, non ?

“C’est certain qu’au niveau des résultats, l’équipe tourne très bien. Personnellement, j’ai commencé la saison en force avec quatre titularisations de rang. Malgré la barrière de la langue, je me suis rapidement adapté au club. Je me débrouille bien désormais. J’habite une petite maison, à cinq minutes du stade. Seul bémol, je me suis occasionné une blessure au pied il y a trois semaines. Je suis donc pas mal occupé à me remettre en forme entre la salle, la piscine et maintenant la reprise sur le terrain. Je ne jouerai pas le topper contre Breda (NdlR : la rencontre se déroulait vendredi soir à 21h), c’est encore trop tôt, mais j’espère être de retour le week-end prochain.” (...)