Début du championnat le 29 août en province du Luxembourg Luxembourg D. M. Le CP Luxembourg a communiqué quelques dates importantes du calendrier 2021-2022. © D.M.

La Coupe de la province débutera avec une formule de mini-championnat et des matches programmés les 25 juillet, 1er, 8 et 15 août. Les seizièmes de finale se joueront le 22 août et les huitièmes le 31 août.



Quant au championnat des équipes premières, il reprendra le week-end du 29 août. La dernière journée de l’année est prévue le 12 décembre avant une trêve qui durera jusqu’au 13 février. La fin théorique du championnat est fixée au 1er mai 2022.



Pour les dames, les réserves et les jeunes, la reprise se fera le week-end du 5 septembre.