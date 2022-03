Si en D1B, Virton a déjà neuf orteils en N1, les U21 du club réalisent par contre une excellente saison. Alors que l’équipe a été construite en quinze jours, les jeunes pousses gaumaises enchaînent les succès. Après Westerlo, le Lierse et Courtrai, c’est Mouscron qui a subi la loi de Virton. Une équipe de Virton qui recevra Seraing ce lundi sur le terrain synthétique d’Assenois. Le joueur qui incarne cette excellente forme ? Maxime Guillaume. "Je réalise une bonne saison, je suis un des joueurs les plus utilisés et je suis meilleur buteur et passeur", indique celui qui suit des études en comptabilité à Libramont. "Mais c’est tout le groupe qui répond vraiment présent. L’ambiance est excellente." (...)