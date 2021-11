Changement à Bastogne. Arrivé cet été, Yves Dehousse n’est déjà plus le coach des Nuts.

Une décision prise de commun accord entre le club et l’entraîneur liégeois. "Je ne parvenais pas à atteindre les objectifs que je m’étais fixés, indique le désormais ex-coach de Bastogne. J’étais déçu de la tournure des événements. Il valait mieux s’arrêter maintenant et tenter de créer un électrochoc dans cette équipe."

Yves Dehousse l’assure, ce n’est pas la défaite de samedi face à Ensival, avec une prestation médiocre, qui l’a incité à s’en aller. "J’avais aussi sous-estimé les kilomètres et le temps que cela me prendrait pour venir à Bastogne, avoue l’intéressé. Je voulais mettre certaines choses en place, mais je n’y arrivais pas. Mais, c’était à moi de m’adapter, pas aux joueurs. Moi, je veux un jeu un peu plus créatif, en laissant de la liberté aux garçons. Mais depuis plusieurs années, Bastogne était habitué à un jeu très défini, très structuré, très discipliné. Et ce n’était pas évident de changer cela. Maintenant, au niveau des chiffres, nous aurions pu mieux faire. Face à Aubel, nous gagnons alors qu’il s’agit d’un des favoris de la série. Contre Schaerbeek, nous prenons une victoire importante. Mais tous les matches étaient à prendre. Bastogne, au complet, peut viser le top 5."

Bastogne n’a pas tardé à trouver un remplaçant puisque Emeric Heneffe prendra le relais d’Yves Dehousse. Ancien coach de Bastogne, qu’il avait fait monter en R2, Emeric Heneffe était simplement joueur cette saison. "Tant que je suis blessé, je veux bien dépanner, confie ce dernier. Mais moi, j’avais bien précisé que je revenais uniquement comme joueur. Je sais que ce ne sera pas facile de trouver quelqu’un en cours de saison, mais moi, le but, c’est d’assurer l’intérim pendant ma blessure avant de céder le relais à un autre coach."