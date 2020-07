La province de Namur a eu Romedenne. Celle du Luxembourg aura Vecmont (La Roche) et son 3e Jogging des Lurcettes, organisé par le club de football local, l’US Vecmont dont le départ samedi est prévu à 18 h.

Il s’agira en effet de la première course à pied organisée en province de Luxembourg, depuis le confinement mi-mars. Un jogging qui, même s’il a déjà séduit en deux éditions à peine, n’aurait en temps normal pas été inscrit plus qu’un autre à l’encre noir dans la masse des organisations au calendrier. Mais l’épreuve vecmontoise sera d’autant plus exceptionnelle, qu’alors que dans toutes les disciplines, les compétitions tombent à nouveau comme des pommes, les Lurcettes ont fait de la résistance.

"Plusieurs raisons nous ont poussés à maintenir la course, avance François Forgeur. Les coureurs ont envie d’enfin retrouver une course à proprement parler. Soyons aussi honnêtes, il s’agit également d’une rentrée d’argent, dont le club a grand besoin après l’annulation d’événements qui auraient dû se dérouler durant le confinement. Enfin, nous avions le feu vert des autorités, à condition bien sûr de respecter certaines règles. Mais nos installations en permettent la mise en œuvre."

Quid justement de ces règles ? "Les vestiaires seront fermés, la buvette aussi, mais il sera possible de boire un verre sur le terrain de football, il n’y aura pas non plus de ravitaillement durant la course, mais une collation sera offerte après la course, développe François Forgeur. Par ailleurs, une famille d’agriculteurs a très aimablement mis une prairie à notre disposition, à côté du terrain de football. D’une surface de plus de 600 m2, celle-ci servira de zone de départ, chacun aura son espace."

Sachez aussi qu’il n’y aura pas d’inscription sur place. Vous pouvez toutefois encore vous inscrire ce vendredi. "Vu les dernières mesures du CNS concernant les événements en extérieur, d’abord limité à 400, le nombre de dossards disponibles est passé à 200, précise François Forgeur. Après le CNS, je craignais que les inscriptions ne décollent pas. Mais on est passé en quelques jours de 50 à 110."

Sortez votre calculette, les Lurcettes peuvent encore faire 90 heureux.