Le T1 Fred Jacquemart sous le coup d’une interdiction de zone neutre et le T2 Bruno Meunier en quarantaine forcée à cause d’un cas de Covid dans la famille : c’est sans entraîneur sur le banc que Marloie a disputé ce match à Habay. Mais ces absences n’expliquent évidemment pas à elles seules la déroute de Famennois qui n’avaient pas encore perdu par plus d’un but d’écart cette saison.

Ils ont tout simplement commis trop d’erreurs dimanche, pour rivaliser avec des Habaysiens bien plus tranchants, surtout dans leurs reconversions offensives. Erreurs individuelles d’abord, comme cette relance manquée de Sbaa à l’origine du but initial ou ces mauvaises passes trop fréquentes. Erreurs tactiques aussi, car si les Marlovanais ont cherché à presser haut pour empêcher les relances posées des Gaumais depuis l’arrière, leur secteur défensif, posté trop bas sur ces phases-là ne pouvait combler les espaces énormes qui s’offrait à l’équipe locale lorsque celle-ci parvenait quand même à ressortir le ballon de sa zone arrière. (...)