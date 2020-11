Sport incontournable aux USA, à l’instar du football américain ou encore du basket-ball, le baseball a nettement moins la cote en Europe. En Belgique, cette discipline est reléguée au rang des sports peu connus, voire très peu médiatisés.

Pourtant, en 2013, Nataly Gilson a décidé de créer un club sur Marche-en-Famenne. "Je jouais au baseball sur Bruxelles depuis l’âge de 15 ans, explique la présidente et fondatrice des Crack’s. Je me suis ensuite mariée et j’ai emménagé à Marche-en-Famenne. Je côtoyais une animatrice qui jouait sur Liège, et toutes les deux, nous nous sommes dit ‘Pourquoi pas ?’ Nous nous sommes lancées avant de débuter sur une prairie à Marche, mais la commune l’a vendue. C’est pourquoi aujourd’hui nous résidons sur un terrain de football désaffecté à Jemelle."

Au début, le club comprenait des jeunes âgés entre 8 à 12 ans. Aujourd’hui, il compte plus de 50 affiliés, toutes catégories.



"Nous avons même des petits bouts de 4 ans, précise Nataly Gilson. Avec eux, nous travaillons surtout la psychomotricité par l’intermédiaire du B-Ball. Depuis peu, nous avons également ouvert une catégorie pour les plus de 14 ans et les adultes. Comme nous ne participons pas aux compétitions traditionnelles, nos différentes catégories sont mixtes. Au début, nous avons fait de la publicité dans les écoles, tout en mettant sur pied des journées sportives et d’initiation au baseball pour sensibiliser les jeunes. J’essaye également de mettre en place des stages pour que ce sport soit plus connu dans notre région."

Même si à l’heure actuelle les Crack’s ne participent pas aux compétitions officielles, les Famennois disputent des joutes amicales.



"Un dimanche par mois, la ligue organise des rencontres amicales entre les clubs francophones. Nous retrouvons notamment les formations de Namur, Binche, Andenne, Bruxelles, etc., ce qui nous permet de pratiquer notre sport tout en gardant l’aspect loisir, en créant des contacts. On essaye également d’organiser des tournois annuels pour faire tourner le club. Actuellement ? Nous avons décidé de suspendre les entraînements chez les moins de 12 ans mais nous allons organiser un rallye photo en extérieur pour marquer le coup à l’occasion de la Saint-Nicolas."