Pas de scènes de joie, de chants, ni même de plaisir pour les Chestrolais, hier, après le match, alors qu’ils venaient de remporter la première manche de cette finale des play-off et qu’ils ne sont plus qu’à une victoire du titre.

C’est que de regrettables incidents, qui ont bien failli dégénérer en bagarre générale, ont éclaté dès la fin du match. Sans parler de l’atmosphère qu’il y a eu durant toute la rencontre à cause du comportement d’un petit groupe de supporters carolos, qui n’ont manifestement pas oublié la finale de la Coupe AWBB et qui n’ont pas arrêté de provoquer les sympathisants du BCCA. Et dès le coup de sifflet final, ils sont montés sur le terrain et il a suffi d’une phrase mal placée ou d’un geste pour servir de détonateur à quelques énergumènes qui n’attendaient que ça. Dans les échauffourées, malgré la présence de plusieurs policiers, qui ont d’ailleurs été bousculés également, Pierre Geubel a reçu un coup direct à la jambe et il l’a bien senti… Autant dire que ça sent déjà la poudre pour le match retour, prévu mercredi, à Charleroi. (...)