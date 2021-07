Après 11 éditons d’un Festival Trail Semois porté par Thierry Jacob, ce dernier et son équipe avaient décidé de prendre du recul, et de confier leur bébé vite devenu géant dans le calendrier du trail belge à l’asbl Trail Herbeumont.

Après un premier et tout aussi délicieux service en 2019 sous la canicule, Trail Herbeumont - qui avait endu un vibrant homme à Thierry Jacob décédé quelques semaines plus tôt - n’avait pu remettre le couvert en 2020, vous savez pourquoi.

Mais 24 mois plus tard, le Festival Trail Semois revient enfin en ce premier week-end de juillet toujours, et sur 2 jours plutôt qu’un seul, ces samedi et dimanche, au départ du parc de la Vivy à Herbeumont toujours.

Alors certes, pour la fameuse java d’après-course sous le chapiteau, qui restera plié, mesures sanitaires obligent une fois de plus, il faudra encore patienter 12 mois. Mais il y en aura vraiment pour tout le monde, et il sera possible de se rafraîchir et se sustenter en extérieur.

Evidemment, comme à l’habitude, il y aura le traditionnel trail avec classement. La course aura lieu samedi, avec des départs par vagues de 8 h à 12 h, et 3 distances inédites au programme : 8, 15 et 25 km. Toutes affichent complets depuis belle lurette, avec 372 participants.

Par contre, il reste de la place sur les 3 parcours, sur une version non chronométrée. Ainsi que pour les marcheurs, qui pourront se faire plaisir sur deux parcours de 9 et 17 km. Pas moins de 450 places au total ont néanmoins déjà été réservées pour le trail sans chrono et la marche, qui seront proposés tant samedi que dimanche. Attention toutefois, il est impératif de vous inscrire en ligne avant samedi minuit au plus tard.

Par ailleurs, le Festival Trail Semois a aussi toujours été rythmé par la générosité et le sera bien sûr encore. Les bénéfices seront ainsi reversés à l’Accueil Familial Luxembourg et La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques.