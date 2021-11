Les Givrytois peuvent être convaincus d’une chose : ce Durbuy-là, sans renforts dans les semaines qui suivent, ne pourra rappliquer sur leurs talons.

Dans ce match à six points, la différence est apparue trop marquante en effet que pour penser un seul instant que les Famennois, ou plutôt les Bruxellois de Famenne, puissent être en mesure de rappliquer sur les talons des Canaris.

Ceux-ci ont certes dû attendre la seconde période pour reprendre les devants, et même les vingt dernières minutes pour se rassurer définitivement, mais ils auraient déjà dû se forger un avantage conséquent au cours de l’acte initial sans quelques belles interventions du portier adverse, Yaya Dieuveil. Et quelques ratés de leur part aussi, notamment celui de François qui plaçait au-dessus d’un but grand ouvert. (...)