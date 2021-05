Julia Grégoire ne cesse de monter en puissance dans les Juniors Series. Une semaine après avoir signé une belle 14e place synonyme de qualification pour les championnats d’Europe de Serbie, la Barvautoise a confirmé son excellente forme du moment ce samedi.

Sur la ligne de départ des Juniors Series de Nove Mesto, en République Tchèque, elle a réussi une course aboutie, en dépit d’un circuit détrempé. "Je suis partie en 4e ligne, j’ai d’ailleurs entamé les portions techniques en 20e position, raconte la vététiste du team BH-Wallonie MTB. Le parcours convenait à mes qualités de grimpeuse avec des pentes très raides. Il n’y avait pas un seul mètre sans racine. J’ai commencé à remonter pour me retrouver aux alentours de la 10e place au moment d’entamer la deuxième partie de la course. J’aurais même pu intégrer le top 10, mais une Slovaque a réussi à me distancer en faisant parler sa puissance sur la fin. Au final, il n’y a pas eu de gros écart", explique-t-elle.