Pour sa première rencontre officielle de la saison, Givry (D2 ACFF) recevait Gosselies (D3 ACFF). Et dans les rangs givritois, on retrouvait seulement trois joueurs déjà présents la saison dernière. Cela n’empêchait pas les joueurs d’Eric Picart de dominer les débats et se créer les deux plus belles occasions de la première mi-temps par Tchamdjou.