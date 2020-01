Les participants au premier Trail du D + ont en pris autant plein les yeux que les cuisses, à Cugnon (Bertrix), dans la vallée de la Semois.

Ils étaient pas loin de 300, 283 précisément, à avoir répondu à l'invitation de l'asbl "Un pied devant l'autre" ce week-end à Cugnon (Bertrix) pour la première édition du bien-nommé Trail du D+. Les 190 traileurs présents sur une trace de 21 km affichant 1000 m de dénivelé positif, soit plus que la limite annoncée de 150 dossards par distance, suffisent à illustrer le succès de cette première.

Oganisé au profit de l'association Arthrites Belgique, le Trail du D + a aussi réuni un beau plateau sur les contreforts ardennais.

Sur 21 km, c'est le Français Gaël Raguet qui s'est montré le plus costaud, devant Johan Goubau, 2e, et Nicolas Day. Alors que chez les dames, Caroline Rijs s'est imposée, devant Anne Favier, et Anaïs Pirot, 3e.

Un autre Français, Nicolas Bussière, a remporté le 10 km, devant Ward Simoens et Mathias Arnould. Anne Laurent s'impose elle chez les dames.

"Le Trail du D+ valait vraiment bien l’aller-retour de Flandres à Cugnon", commente Ward Simoens, premier dauphin de Nicolas Bussière.