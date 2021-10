Si Rulles parvient à garder la même défense à chaque match, beaucoup d’équipes vont avoir du mal contre les Gaumaises. Rulles doit viser un milieu de classement sans aucun souci", expliquait Logan Draux avec beaucoup de conviction. Il fait le point.

Vous avez assisté au match entre Rulles et Pepinster, ce dimanche matin. Vous n’aviez rien d’autre à faire ?

"La femme d’Emeric Heneffe est la marraine de ma deuxième fille, Mila. Elle venait manger à la maison dimanche. Comme elle allait à Rulles, je l’ai accompagnée. Et j’ai vu un beau match de la part de Rulles."

Surpris par le niveau des Rullotes ?

"Non, pas spécialement. Les jeunes, je les connais depuis quelques années et je connais leur niveau. C’est une équipe bien rodée, bien coachée. Si Rulles parvient à garder la même défense à chaque match, beaucoup d’équipes vont avoir du mal contre les Gaumaises. Pour moi, Rulles doit viser un milieu de classement sans aucun souci. Avant, à terme, de devenir notre porte-drapeau provincial au niveau féminin. Cela fait des années que les jeunes font partie des meilleurs en Wallonie, voir en Belgique. Elles sont en plus très bien encadrées avec Mathieu Fivet et Emeric Heneffe." (...)