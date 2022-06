Les chiens auront aussi leur trail le samedi 2 juillet, sur le Festival Trail Semois. L’ASBL Trail Herbeumont s’est associé avec le Dog-Trailer Chronicles, le club canicross de Libramont, pour proposer un canitrail. "En 2021, les coureurs s’élançant à leur guise vu la situation sanitaire, on avait autorisé pour la première fois la présence des chiens sur le FTS, explique Christel Rochet, de Trail Herbeumont. Leurs maîtres étaient tellement contents que plusieurs d’entre eux nous ont suggéré d’organiser un canitrail et même proposé de donner un coup de main. Il s’agira du premier canitrail officiel en Belgique." Trois parcours seront proposés au canitraileurs : 17, 8,5 et 5 km. (...)