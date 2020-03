Une quinzaine de jeunes filles âgées entre 13 et 20 ans, des parents qui les ont accompagnées et enfin les initiateurs du projet issus des clubs qui sont partenaires de la RUS Sainte-Ode s’étaient donné rendez-vous avec l’objectif de regrouper les forces vives de la région pour la création d’une nouvelle équipe féminine. "On a senti qu’il y avait une demande qui émanait de nombreuses jeunes filles de la région de pouvoir leur permettre de disputer le championnat chez les dames", explique Arnaud Coenen, le président de Sainte-Ode. "Nous en avons parlé avec les clubs avec qui nous avons des partenariats comme Compogne