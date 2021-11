Si Libramont souffle le chaud et le froid depuis l’entame de la saison, les Libramontoises peuvent au moins se consoler avec la qualité montrée par certaines jeunes. Parmi ces dernières, on retrouve notamment Charlotte Duquenne. Né en 2004, avec son explosivité et sa lecture de jeu, Charlotte Duquenne est la révélation de cette première partie de saison.

Face à Arlon samedi soir, après une première période en mode mineur, Charlotte Duquenne a fait la différence dans le troisième quart-temps en plantant huit points pour permettre à Libramont d’inverser la tendance. "J’ai mis un panier qui m’a mis en confiance et ensuite, j’ai pu enchaîner, sourit la Libramontoise. C’était un match important pour nous. Nous savions qu’il fallait le prendre. Roxane (Paternoster) l’avait bien indiqué avant la rencontre." (...)