Fabrice Genchi, le gardien de Durbuy, attristé de la fin des activités de son club.

L’annonce de l’arrêt des activités du club de Durbuy via son président Paul Tintin provoque évidemment de nombreuses réactions.

Supporters, dirigeants d’autres clubs et évidemment les anciens et les joueurs actuels du club. Parmi eux, sans doute celui qui aura le plus marqué l’histoire de ce club, Fabrice Genchi.

Le truculent portier durbuysien, blessé depuis de nombreux mois et qui s’est pourfendu d’une attaque en règle envers l’ACFF vient de réagir longuement sur sa page Facebook sur l’annonce de son futur ex-président.

"Je ne sais pas par où commencer, tout d'abord merci. Merci à vous tous coéquipiers, dirigeants, staff, supporters et bénévoles. Merci pour ces cinq saisons remplies de succès et de bonheurs. Ces titres, cette Coupe de Belgique, ces moments de joie, de tristesse, ont fait de ces cinq dernières saisons les plus belles de ma carrière. Que dire sur Durbuy ? Simplement que ce club est devenu ma maison. J’ai débarqué comme un extra-terrestre et vous m’avez accueilli comme un roi. (…)."

Dans ses remerciement, Fabrice Genchi n’a pas oublier le président du club.

"Pour terminer, Président ou Mr Tintin pour les plus couillons. La personne la plus droite que j’ai pu rencontrer dans ce monde de requins. Prési, merci pour tout. Vous avez tout donné pour votre club depuis des années. Aujourd'hui, en Belgique on sait que dans la plus petite ville du monde, il y eu un grand club !!! Vous pouvez fermer ce livre et vous dire que vous avez tout réussi avec ce club mais que seul sur le navire c’était devenu trop compliqué."

Avant de conclure par ces quelques mots. "Parait que quand tu signes à Durbuy tu pleures 2 fois. La première quand tu fais le premier trajet pour aller à l'entraînement et que tu sais que tu vas encore le faire deux cent fois sur l'année et la deuxième quand on t’annonce que tu dois partir de ton chez toi. Durbuy restera ma maison pour toujours encore merci à vous tous."