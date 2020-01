La manche de Bras à Libramont aura sa course réservée au E-Bike.

Pour sa sixième édition, le G-Skin MTB Trophy comptera onze manches.

Pour rappel, ce challenge de courses VTT exclusivement organisées en province de Luxembourg et ouvertes à toutes et tous (licenciés ou non) a pour principal objectif de permettre aux vététistes, jeunes et moins jeunes, de s’initier à la compétition via des épreuves de proximité, sur des circuits ludiques et sans grandes difficultés techniques.

Côté calendrier, le rendez-vous de Moyen ne sera pas organisé pour cause de peste porcine mais deux nouvelles épreuves viennent s’y ajouter.

Parmi elles, le rendez-vous de Bras (Libramont) organisé par les ASBL Bras6cols. Ces derniers ont décidé de se lancer dans l’aventure avec une grande nouveauté.

"C’est le jour où nous organisons nos randonnées sur route et comme tout le club est mobilisé, nous avons proposé d’organiser une manche VTT du G-Skin MTB Trophy", explique Frédéric Coulon pour l’ASBL. "Mais on ne s’est pas arrêté là. En effet, pratiquant l’E-Bike depuis plusieurs années, je me suis dit que l’on pourrait ouvrir cette course aux personnes pratiquant le vélo électrique. La proposition a été très bien accueillie par les responsables du Challenge qui nous ont confirmé qu’il commençait à y avoir de la demande dans ce sens mais que personne ne l’avait encore organisé."

Ce nouveau concept à au moins le mérite de pousser une porte que seuls les organisateurs du Grand Raid Godefroid avaient poussée. Ici, on ne partira pas sur une distance aussi importante que les quarante kilomètres de Bouillon où l’on dépassait allègrement les deux heures de course.

"On n’a pas encore défini les modalités parce que l’on doit d’abord avoir le feu vert de la FCWB et voir quel règlement ils vont prendre en référence. Mais dans notre idée, on se calquera sur ce qui est fait au sein même du challenge."

Or, le challenge propose une durée maximale d’une heure trente de course. Un format qui pourrait intéresser pas mal de personnes utilisant désormais l’E-Bike.