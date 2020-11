Eddie Rob est le Monsieur condition physique du Club Bruges: "Le meilleur club du pays" LuxembourgPortrait Vincent Goffinet © BELGA

L’Houffalois est préparateur du club de D1A, et son travail aux côtés de Philippe Clement est reconnu de tous.



Aux côtés de Thomas Meunier et de Timothy Castagne, Eddie Rob est le troisième Luxembourgeois qui goûte régulièrement à la Champions League ces dernières années. Et pour cause, l’Houffalois a fait de la préparation physique sa spécialité. La qualité de son travail lui permet d’être reconnu de tous et c’est aux côtés d’Ivan Leko qu’il a connu sa première expérience côté de Saint-Trond. “Après trois années là-bas, j’ai été contacté par Vincent Mannaert, le CEO du Club Bruges. Il avait entendu de parler de moi de façon positive et il m’a (...)