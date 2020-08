Du côté de la province de Luxembourg, la reprise était initialement prévue le 6 septembre mais se fera le 13 septembre. Le comité provincial vient de préciser comment ça se passerait au niveau de cette reprise.

"Compte tenu du report du début des championnats décidé et tenant compte des centaines de desiderata que les clubs ont émis en inscrivant leurs équipes, nous ne pouvons pas déplacer simplement la journée du 6 septembre au 13 septembre et ainsi de suite", indique le manager régional Guy Van Binst. "Cela chamboulerait tout votre calendrier de la saison, sans compter les demandes de décalages déjà validées pour des dates précises. Dès lors, nous considérons les journées suspendues comme des remises générales."





En premières, dames et hommes, et en réserves, la journée du 6 septembre est remise et reportée à une date que les membres du CP fixeront ultérieurement.

En équipes d'âge (des U6 aux U21), les journées des 6 et 13 septembre sont remises et reportées, pour les séries où cela sera possible, à une date que les membres du CP fixeront ultérieurement.