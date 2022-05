Cet été, Corinne Léonard franchira une nouvelle étape. Après avoir débuté sa carrière du côté de Vielsalm, sous les couleurs d’Athena, la Nordiste va découvrir ce qui se fait de mieux au niveau belge la saison prochaine en rejoignant le club de Tchalou. Active en N2 à Waremme cette saison, Corinne Léonard va donc à nouveau prendre du galon. "C’est un gros pas avant, avoue la jeune fille de 18 ans. Petit à petit, je suis en train d’arriver aux objectifs que je m’étais fixés. La décision de rejoindre Tchalou ? Au début, j’ai quand même hésité car cela reste assez loin de Liège, où je suis mes études. C’est vraiment ce qui me faisait réfléchir. Je me demandais si j’allais être capable de gérer mes études avec les contraintes de Tchalou. Des contraintes normales en jouant à ce niveau. Mais finalement, j’ai accepté, je n’avais pas envie de refuser par peur et de regretter dans quelques années." (...)