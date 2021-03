Le challenge semblait pourtant de taille sur papier. En juillet dernier, Sébastien Grandjean, ancien entraîneur de la Jeunesse Esch, décidait de s’engager chez le grand rival, le Fola, club doyen de la BGL Ligue. Le Gedinnois d’origine passait alors après l’emblématique Jeff Strasser et ses 10 années chez les Rouge et Blanc. Pourtant, 8 mois plus tard, le pari se concrétise.

Avec 42 points en 17 rencontres et une seule défaite au compteur, les hommes du Fola sont en tête avec une attaque de feu. "Vu les circonstances actuelles, je ne peux être que satisfait, sourit Sébastien Grandjean. L’objectif du club est de se qualifier pour la Coupe Europe. Actuellement, nous sommes 1ers avec 16 points d’avance sur le 5e. Le deuxième objectif était d’intégrer des jeunes du club. On joue régulièrement avec des gamins de 18, 19 voire 20 ans. Que demander de mieux ? Je suis comblé."