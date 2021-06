Parti dans la première vague, sur le coup de 9 h, le Gaumais a bouclé les 20 km en 1 h 10’ 44’’. Toujours bien placé en 4 participations, mais jamais vainqueur (2 fois 2e, 3e et 5e), Nicolas Navet tient donc enfin sa victoire sur une des courses reines du Challenge Delhalle. Même s’il aurait peut-être préféré la savourer au terme d’un départ de masse, un succès reste un succès !



Deux autres coureurs de la province du Luxembourg complètent le podium : Jérôme Cambrai, 2e en 1 h 13’ 39, après sa 3e place en 2019, et Simon Semes, équipier de Nicolas Navet, en 1 h 15’ 55’’.



Chez les dames, la victoire revient à Elodie Van Den Abeele, en 1 h 25’ 29’’. Nicole Desille termine 2e, et Caroline Vandriessche 3e.



Kristopher Moriamé et Sandrine Host s’imposent sur 7 km.



Par ailleurs, de très nombreux coureurs avaient une fois de plus troqué leur tenue de course classique contre un déguisement. Et ont aussi trinqué à coup de mousses locales sur les ravitaillements. Avec toujours un minimum de modération paraît-il, histoire de voir la ligne d’arrivée.





La 23e édition des Forges de la Forêt d’Anlier a rassemblé 1080 coureurs à Habay, sur 20 km et 7 km. Sold-out en quelques heures à peine, malgré des conditions de course particulières, mesures sanitaires obligent évidemment, avec des départs par vague de 60 toutes les 20 minutes, cette manche du Challenge Delhalle a souri à Nicolas Navet.