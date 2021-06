Initialement prévue en février dernier, l’élection du futur président du comité directeur de la section provinciale pour la province de Luxembourg avait été reportée à cause de tensions internes et de la crise sanitaire. Elle s’est finalement tenue vendredi et opposait Éric Pierre à Robert Bay.

C’est assez logiquement que le désormais ancien secrétaire du comité provincial a remporté les lauriers. "Une élection n’est jamais gagnée d’avance, mais c’est certain que j’étais relativement confiant, avoue Éric Pierre. En tant que secrétaire, j’ai travaillé avec Francis Steifer durant quinze ans. Il a très bien géré les choses et je vais travailler dans cette continuité. En premier lieu, je vais essayer de ramener de la sérénité au sein du comité pour faire avancer le sport cycliste dans notre province."

Membre de la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles et de Belgian Cycling, Éric Pierre connait le monde de la petite reine comme sa poche. Il planche d’ailleurs déjà sur ses principaux objectifs à accomplir dans les prochaines années. "En 2020, avant la pandémie, j’avais organisé les assises du cyclisme pour que tous les acteurs du milieu donnent leurs avis sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au sein de notre sport , explique le Messancéen. Nous avons répertorié toute une série de problèmes, que nous allons désormais nous atteler à régler, suivant un ordre de priorité. La pandémie a fait stagner certaines choses. Malgré tout, nous avons déjà refait notre site internet pour qu’il soit plus intuitif, et nous avons accru notre visibilité sur Facebook."

Relancer la mécanique

Éric Pierre a également fait de la formation dans notre province sa priorité. "Libramont va mettre sur pied des formations cyclo-cross pour les jeunes. J’espère également que d’autres verront le jour dans le nord et dans le sud de la province. Au niveau de l’ultracyclisme, un club va bientôt voir le jour sur Arlon. Les choses sont en train d’évoluer. J’entends également mettre l’accent sur des évènements vis-à-vis de la jeunesse."

"Ma vision du cyclisme luxembourgeois ? Les clubs se portent bien, nous avons des éléments très prometteurs à l’instar de Mertz, De Lie ou encore Julia Grégoire. Le seul bémol, l’organisation des courses a été à l’arrêt avec la crise sanitaire. J’ai peur que la dynamique ne se soit un peu cassée, il va falloir remobiliser tout le monde."