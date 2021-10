Alexandre Noël n’est pas rentré du Portugal les mains vides. Le citoyen de Weyler (Arlon), 14 ans au compteur, a en effet décroché la troisième place lors de la Coupe d’Europe de blocs à Soure voici quelques jours. "Une surprise totale, confie le jeune homme. Jamais je n’imaginais terminer cette compétition à une telle position. Je visais au maximum une place dans le top 5. Alors, terminer troisième, c’est parfait."

Un résultat d’autant plus surprenant quand on sait que la veille de la grande finale, Alexandre Noël n’avait pris "que" la huitième place lors des qualifications. "Mais ce n’est pas rare de me voir réaliser des prestations moyennes en qualification avant de réussir de bons résultats lors de la finale, sourit Alexandre Noël. Je suis plus concentré lors de la finale. Comment cela se déroule ? En fait, ici, au Portugal, nous étions dans une salle d’isolement pendant deux heures afin de nous préparer. On vous appelle et vous arrivez devant le premier mur. (...)