Un départ est déjà acté avec celui de Nicolas Poncin pour le club de Ciney. La fin d’une collaboration que regrettent les éléments du club de Meix. "On ne devait pas être présent à l’occasion du championnat de Belgique par équipes puisqu’avec Neisser (NdlR : Loyola) nous étions engagés sur une coupe du monde « explique Nicolas Ferot. Du coup, Nicolas a pris contact avec le club de Ciney pour y participer avec eux. L’annulation de tous ces évènements à cause du Covid a fait qu’il a choisi de se lier avec eux pour la suite de sa carrière. Dommage parce qu’il avait tout de même l’occasion de s’entraîner avec le numéro un et deux belges au sein du club.''

Le départ de Nicolas Poncin sera partiellement compensé par l’arrivée du numéro un luxembourgeois. Partiellement parce que ce dernier ne pourra pas être aligné à toutes les compétitions sur le territoire. "Flavio Giannotte comme Neisser fait partie du Top 100 mondial", explique FX Ferot. "Il fait désormais partie de l'équipe du club mais il ne pourra pas disputer le championnat de Belgique à la fin de l’année car il n'est pas domicilié en Belgique. Mais pour les autres compétitions, il sera bien à nos côtés. Flavio va travailler dans l'enseignement au Grand-Duché et on continuera tous à travailler avec notre maître d'arme attitrer, Nelson Loyola. On fait également partie du club de Thionville et l'idée est de se rassembler à Esch sur Alzette et à Meix avec d'autres bons tireurs du coin ainsi que nos jeunes qui progressent afin de travailler ensemble et faire monter le niveau."

Le CE Gaumais fera donc aussi confiance à ses jeunes comme Bora Apers, Maxim Feltz et Jean-Gauthier Dupas pour les nationaux. En attendant, le club organisera trois stages avec Neisser Loyola, Frank Apers et FX Ferot comme entraîneurs la dernière semaine de juillet et les deux dernières semaines d'août à Meix.