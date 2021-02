Un an ! La dernière compétition de nos épéistes remonte à un an et elle avait eu lieu à l’occasion du Grand Prix de Budapest. Neisser Loyola s’y était incliné en 32e de finale. Un résultat qui lui avait permis de rentrer pour la première fois dans le top 100 mondial.

Malgré le report de la course aux Jeux, le Cubain d’origine, tout comme François-Xavier Ferot et Nicolas Poncin au CE Gaumais, a continué à bosser dur. Et cette fois, des perspectives se dégagent puisque va se tenir dans trois semaines à Kazan la première Coupe du monde post-Covid. Avant, en avril, la qualification olympique.

"C’est mon objectif principal : me qualifier pour les Jeux"