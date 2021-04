Guillaume Deneffe trépigne toujours plus d’impatience. D’autant que début mars 2020 sa motivation était plus décuplée que jamais, au terme de sa magnifique chevauchée de plus de 15 heures sur les 128 km de la Transgrancanaria. Un monument que le Houyétois avait fini à la 17e place et 1er Belge.

C’était juste avant vous savez quoi. "Depuis lors, je n’ai plus eu de course-objectif, juste quelques dossards par-ci, par-là", peste Guillaume Deneffe. "L’avant-dernier à l’Éco-trail de Bruxelles, que j’ai gagné sur 65 km. Et le dernier en octobre au Grand Trail du Lac du Bourget, qui était aussi la dernière course en France. Le Festival des Templiers annulé, comme de nombreux coureurs, je m’étais rabattu sur cette course. J’avais terminé dizième sur 73 km."