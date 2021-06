Il voulait rencontrer tous les acteurs du club et se pencher sur les méthodes de gestion. Pour bien faire le tour de la maison, il estimait qu’il lui faudrait quasiment un an. Nous venons d’apprendre que Philippe Etienne n’était déjà plus le patron des Cassidjes. Le club vient d’annoncer la séparation à l’amiable.





"Ce 8 juin, au terme d'une réunion de comité et au premier bilan de mission de Philippe Etienne, d’un commun accord, les deux parties ont décidé de stopper leur collaboration. Nous remercions Philippe pour son implication et lui souhaitons le meilleur pour ses futurs projets."

Ethe est donc de nouveau à la recherche d’un président

Philippe Etienne venait d’être élu. L’ancien président d’Etalle se lançait dans un nouveau défi et annonçait vouloir, dans un premier temps, réaliser un audit du club gaumais.