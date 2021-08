A La Louvière Centre, le FC Arlon a validé sa qualification pour le 4e tour aux tirs au but (7-8) alors que c’était 0-0 au terme du temps réglementaire.

C’est certainement l’un des plus beaux exploits de la Coupe de Belgique : après ses 2h30 de route direction le Hainaut, le FC Arlon a tenu la dragée haute à une équipe de La Louvière Centre évoluant trois divisions plus haut (0-0), forçant la décision du match aux tirs au but, au terme de laquelle les hommes de Noël Daniel ont décroché, au 9e tireur (7-8), une présence au 4e tour de la Coupe.

"On ne s’y attendait pas. On se disait surtout d’en prendre le moins possible et finalement toute l’équipe a tenu le zéro".