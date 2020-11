A l’instar d’autres compétitions, le championnat de Belgique Marathon de Kayak a dû être annulé à cause des restrictions sanitaires.

Du coup, pour permettre aux kayakistes de rester actif et de se fixer des objectifs, le club H2O d’Engreux a décidé de mettre sur pied un Marathon Alternatif des 2 Ourthes. Et durant trois semaines, au jour et à l’heure qui les intéressent et en respectant les règles sanitaires, tout en chacun peut s’élancer sur le parcours qui est prévu à cet effet.

Malheureusement, c’est maintenant la situation hydraulique qui pose problèmes aux organisateurs. "Vu le manque d’eau, nous avons décidé d’allonger la période de participation à cet évènement en prolongeant la date jusqu’au dimanche 6 décembre pour effectuer les chronos", explique Didier Thiébaut pour le club d’Engreux. "Dans la situation actuelle, on conseille aux participants de prendre le départ uniquement si l’on atteint un débit d’au moins 8m3 et c’est loin d’être le cas. On doit maintenant espérer qu’ils pleuvent dans les jours à venir pour changer la donne mais les prévisions ne vont pas spécialement dans ce sens."

Cette formule alternative n’est pas officielle, et ne sera donc pas Championnat de Belgique. Celui-ci est annulé. Mais les organisateurs ont respecté les tracés qui avaient été prévus pour ces championnats nationaux.

"Ce sont deux segments bien distincts que nous proposons via l’application Strava qui va calculer le temps de point à point tout en donnant le parcours exact effectué par les participants. Un entre Noiseux et Barvaux de 19,5 km pour les juniors, les vétérans et les seniors dames, l’autre entre Hotton et Barvaux de 30km pour les seniors et vétérans messieurs."

Pour valider sa participation, il est demandé aux participants de poster une photo dans son kayak, sur la rivière, au départ, sur le parcours, ou à l’arrivée, prise le jour du chrono. C’est ce qu’a fait le jeune Robin Bauvignet qui est le premier kayakiste à avoir participé au segment entre Noiseux et Barvaux. Reste maintenant à espérer que la pluie fasse son apparition dans les heures à venir.