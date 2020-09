Florent Devresse, ancien joueur de Virton où il avait pu se mettre en évidence, a quitté les Luxembourgeois d’Hespérange (où l’aventure n’a pas été toute rose) sans avoir pu y démontrer ses aptitudes. Le voilà à Givry.

Florent, après Bièvre et l’UR Namur, vous avez évolué à Virton plusieurs saisons. Pourquoi avoir quitté le club ?

"J’avais eu l’occasion de disputer près de 50 rencontres avec l’équipe première et, vu le noyau, on a préféré m’envoyer du côté d’Hesperange au Luxembourg sous la forme d’un prêt. Histoire de me donner du temps de jeu. Mais pour des raisons administratives, je n’ai pas su jouer."