Florenville (P1) salue le retour de Julien Roland Luxembourg D.M. Florenville s'est incliné en amical face aux Français de Prix-les-Mézières (0-1). © D.M.

Plusieurs Florenvillois manquaient à l'appel : Nathan Georges, Xavier Leclère, Valentin De Boni, Bastien Alexandre, Grégory Dasnoy, Guillaume Robinet, Christophe Colas, Maxime Bréjard et Mathéo Cornerotte. La bonne nouvelle du jour, c'est que Julien Roland s'est remis à la disposition du groupe et a joué nonante bonnes minutes. L'ancien capitaine de Florenville avait mis le foot de côté pour des raisons professionnelles. Il est de retour et s'investira encore plus à partir de septembre.