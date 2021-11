La Bastognarde rentre de Kazan avec un record de Belgique, une 6e place et un billet pour les championnats du monde en petit bassin.

Quel week-end pour Florine Gaspard ! La Bastognarde, qui fêtera ses 20 ans en décembre prochain, a été sous le feu des projecteurs lors de l’Euro petit bassin à Kazan. Florine Gaspard a en effet profité de son séjour en Russie pour réaliser une énorme performance : battre le record national en 50 m brasse.

Le record, qui appartenait à Fanny Lecluyse depuis 2015 (29,74), est donc désormais entre les mains de Florine Gaspard qui a réalisé un temps de 29,70. Alors, la Bastognarde avait-elle pris une gorgée de potion magique avant de débuter son cinquante mètres ? "Je ne sais pas ce que j’avais mangé, sourit la sympathique bastognarde. Je me suis juste dit qu’il fallait tenter le tout pour le tout. Je voulais prendre du plaisir et m’amuser. Quand j’ai découvert le temps, ma tête a dû être mémorable. Je n’ai pas cru que j’avais réalisé un tel chrono. Je n’ai pas directement su que j’avais battu le record. C’est en allant reprendre mon souffle qu’on m’a dit que c’était le cas. J’étais encore plus contente. Je savais que j’avais pris un bon départ, un bon virage et que j’étais bien arrivée, mais sur cette distance, tu ne sais jamais vraiment dire si tu as très bien performé. Par contre, quand tu as foiré ta course, tu le sais directement." (...)