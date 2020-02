Le nom du successeur de Cédric Guillaumin est connu

En P1 luxembourgeoise, on savait déjà que Cédric Guillaumin ne poursuivrait pas à la tête de Ethe. On savait aussi qu’à Florenville, Morgan Matz ne rempilerait pas non plus.

Depuis ce jeudi soir, on sait que Morgan Matz sera le T1 des Gaumais lors de la saison 2020-2021.