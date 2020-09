Cela n’étonnera évidemment pas grand monde, mais l’Excelsior Virton ne retrouvera pas les terrains ce week-end en Coupe de Belgique. Les Gaumais, qui devaient affronter le Racing Club Bambrugge, au stade Yvan Georges, ont en effet déclaré forfait pour cette rencontre.

Le site de la fédération mentionne en effet déjà un score de 5-0 en faveur du club de D3 ACFF. Les Gaumais évitent ainsi un déplacement pour rien à l’autre bout du pays.

On voit mal comment il aurait pu en être différemment. Toujours sous le régime du chômage technique, le club du sud du pays ne possède plus d’entraîneur et la plupart de ses joueurs s’est recasé ailleurs. Les dirigeants virtonais n’ont pas fait traîner les choses cette fois, à moins que ce soit la fédération qui ait forcé la décision.

Pour rappel, le club gaumais attend toujours la décision du juge des référés du tribunal de première instance de Bruxelles et espère être réintégré en D1B. Celle-ci est attendue dans les prochains jours. Les signaux sont toutefois loin d’être au vert et on s’oriente sans doute vers une disparition du club.