Il risque de faire chaud, très chaud ce vendredi soir au hall sportif de Libramont. Les gradins libramontois vont être pris d’assaut pour assister aux finales de Coupe. "Après deux années agitées à cause du Covid, cela fait du bien de voir les finales se tenir à nouveau, raconte Freddy Merlot, le président du comité provincial. C’est l’apothéose de la saison et quatre belles finales sont au menu." Ce soir, le match le plus attendu est évidemment la finale des équipes A, entre Action Tenneville et le MF Saint-Hubert. (...)