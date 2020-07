Chez les Henen, une famille de cinq enfants, c’est David qui fait parler de lui depuis plusieurs années. Joueur professionnel au Sporting de Charleroi, le virevoltant ailier des Zèbres a réussi à se faire une place en D1 belge.

Pourtant, dans notre province, c’est son frère, Samy, d’un an son aîné, qui est en train de se faire un prénom. Âgé de 25 ans, il veut ni plus ni moins représenter le Togo aux JO de Tokyo en 2021. Un rêve un peu fou pour cet ancien basketteur qui a commencé l’athlétisme sur le tard.

"J’ai été champion du Luxembourg cet hiver en salle, et ensuite, tout s’est rapidement enchaîné, raconte Samy Henen, athlète du CSL Luxembourg au Grand-Duché. Pour ma première saison indoor, j’ai signé un chrono de 48.64 sur 400M qui m’a valu le titre national. Je ne m’y attendais pas parce que c’était nouveau pour moi. Les virages, se rabattre, je ne connaissais pas tout cela. Même si ce n’est pas un chrono énorme, c’est quelque chose de très correct. En outdoor, j’avais réalisé 48.48 sur ma deuxième sortie de l’année. Le Togo m’a ensuite contacté et je leur ai demandé ce que je devais faire pour les représenter à l’occasion d’une CAN ou même des JO de Tokyo. Ils m’ont répondu que pour cela, je devais battre un record national."