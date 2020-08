Suite au départ inattendu d’Etienne Poncin à Autelbas, le jeune Mattéo Brabant se retrouve numéro 1 à Freylange.

"Je suis venu pour être titulaire en équipe B et deuxième gardien de la A", explique le gardien de 22 ans. Dimanche, c’est Mattéo Brabant qui défendra le but face à Saint-Hubert. "Je pense que ce statut est provisoire. Le club va certainement transférer un nouveau gardien. Je redeviendrai numéro 2 et ça me convient très bien. Je suis encore aux études."