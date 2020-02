Libramont a ramené un bon point de son déplacement à Dinant grâce notamment à un excellent Thomas Hensmans entre les perches (4-4).



En N3 série D, Libramont se déplaçait au BF Dinant pour un match au sommet très important dans l’optique du titre.

Vainqueur à l’aller sur un score de 6-4, le Boca-Junior débutait la partie pied au plancher. Sur un contre de Warlomont, le capitaine Touillaux servait sur un plateau Da Cunha qui poussait au fond pour ouvrir le score (0-1). Dans la foulée, Patrick Collin mettait le feu à la défense Dinantaise avant de conclure son solo de bien belle manière (0-2). Alors que le break était fait dès la 4ème minute, le capitaine du BF, Lambotte, réduisait l’écart dans la foulée en trompant Hensmans de près (1-2). Avant le quart d’heure, Collin, sur la droite, était à l’assist pour Warlomont qui n’avait plus qu’à prolonger le ballon au fond pour faire 1-3.

Poussé par sa fanfare et un public venu en nombre, le Better Foot Dinant inversait ensuite la tendance. Lambotte encore, montrait la voie aux siens avant que Mayanga, le buteur maison, ne fasse 3-3 en frappant très fort sur Hensmans. Le score ne bougera plus avant la pause.



En seconde période, une lucarne de Warlomont faisait 3-4 grâce à un réalisme déconcertant. Si Lambotte s’offrait un triplé à la 33e pour relancer le suspense en suivant une frappe de Weynant, aucune des deux équipes n’arrivaient finalement à prendre les deux points à l’issue de la partie. La faute, il est vrai, à un excellent Thomas Hensmans qui a sorti le grand jeu à de nombreuses reprises pour garder les cages libramontoises. Le portier ardennais a signé une prestation 5 étoiles.



“On a bien tenu derrière malgré le forcing de Dinant, analyse Thomas Hensmans, le gardien du Boca-Juniors. Ma prestation? Ça fait partie du job. C’est certain que ça fait plaisir d’être décisif de la sorte, même si je pense que je dois sortir le troisième but dinantais. C’est un nul qui nous arrange plus que le BF.”



En face, la déception était de mise chez les dinantais. “À domicile, on doit revendiquer la victoire, avoue Jimmy Lenoir, joueur du BF. D’autant plus que Libramont avait beaucoup d’absents. Les cinq premières minutes de la partie nous coûte cher.”