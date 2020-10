Le coureur luxembourgeois Geoffrey Rausch, 17 ans à peine, va passer par les courses de Coupe de France pour prendre ses premiers points UCI dès le week-end prochain, à Vittel. Venant du VTT, le jeune homme originaire d’Athus veut faire parler de lui dans les labourés.

Geoffrey, vous aviez annoncé la saison dernière que vous alliez faire du cyclo-cross votre priorité. Vous êtes toujours dans cet état d’esprit ?

“Plus que jamais. D’autant que la saison de VTT a été réduite à sa plus simple expression. J’ai eu droit en tout et pour tout à deux courses. Une première au mois de mars avec la Wallonia Cup et plus récemment avec la course UCI à Beringen.”

Et vous avez fait aussi un peu de route…

“Oui. Même si ce n’est vraiment pas ma tasse de thé, vu le peu de compétition cette saison, je suis allé rouler sur des courses ECW. Ça reste des efforts intéressants pour ma saison de cyclo-cross.”