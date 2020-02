William Giberti, capitaine emblématique de Musson, revient sur l’excellente saison que réalise son équipe avant le choc de ce jeudi soir.

Cinquième l’an dernier avec un bilan mitigé de 11 victoires pour autant de défaites, l’équipe de Musson avait implosé en interne à la suite des départs de deux joueurs cadres avant même la fin de la saison. Pour ce nouvel exercice, le club sudiste devait avant tout reconstruire un groupe soudé pour se relancer en P1.

Avec la nomination du clubman Michaël Raimond à la tête de l’équipe, les Frontaliers ont vu juste. Si les objectifs initialement prévus en avant-saison se limitaient à faire progresser les jeunes, Musson est actuellement 3e.

"À l’exception d’une fin de championnat complètement scandaleuse de notre part, je ne vois pas comment on pourrait sortir du top 4, explique le capitaine de Musson William Giberti. Aurélien Tiberghien, François Jehasse et Julien Ravez nous ont rejoints à l’entre-saison. Ils se sont parfaitement intégrés. Nous ne formons pas seulement une équipe, mais une vraie bande de potes. Le renouveau s’est parfaitement orchestré autour de Michaël Raimond."

Symbole de cette renaissance, William Giberti, intronisé comme capitaine depuis le mois d’août, carbure au super avec une moyenne de 14 points inscrits par match. "Cela fait depuis six à sept semaines que je sens avoir retrouvé mon niveau, affirme l’athlétique ailier de Musson. Il faut dire que l’arrivée d’Aurélien Tiberghien me fait un bien fou. Les défenses ont tendance à se focaliser sur lui, ce qui me permet d’avoir plus de liberté pour faire tourner le jeu ou tenter ma chance. Mon but cette saison ? Que les jeunes comme Nicolas Lanotte et Florent Bilocq prennent ma place (rires)."

Troisième, Musson a une occasion en or de relancer la bataille pour la première place avant la phase finale. "Nous avions mené de 15 points à l’aller avant de craquer en fin de partie. Nous devons les battre. Pour les playoffs, je préfère mettre Habay en 2 e position pour les jouer en demi-finale plutôt que devoir me farcir Saint-Hubert."