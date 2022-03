Gil Grévisse va pouvoir s’inspirer de Manand et de Petit Luxembourg Ménagé Loïc © eda

Gil Grévisse quittera Habay-la-Neuve pour devenir joueur-entraîneur en P2, à… Habay.



Si Lorian Léonard et Thiebault Bartholomé vont venir garnir l’effectif habaysien la saison prochaine, le club du président Toussaint devra composer sans Gil Grévisse. Revenu à Habay à l’été 2015, il avait débarqué en provenance d’Arlon, le défenseur a décidé de s’en aller au terme de la saison. Il n’ira pas bien loin cependant puisqu’il rejoindra les voisins d’Habay-la-Vieille (P2) où il deviendra joueur-entraîneur. "Que ce soit au foot, à l’école ou à la ferme, j’ai toujours aimé transmettre et encadrer", indique Gil Grévisse. "Je m’occupe déjà d’une équipe de jeunes. C’était arrivé un peu par hasard. J’avais repris l’équipe où se trouvait le fils de mon cousin pour lui faire plaisir. Et maintenant, c’est mon fils qui commence à taper dans le ballon. Et de fil en aiguille, l’idée de devenir entraîneur a germé. J’ai d’abord discuté avec Habay-la-Neuve évidemment, mais les contraintes au niveau des entraînements seront un peu plus fortes la saison prochaine. Vous aurez aussi plus de concurrence. Et moi, j’arrive à un âge où j’ai juste envie de me faire plaisir et de jouer un maximum." (...)