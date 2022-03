D’un côté, Givry, en lutte pour son maintien et battu lors de ses quatre dernières sorties à domicile. De l’autre, La Louvière, leader incontesté de la série avec une seule petite défaite au compteur. Déjà compliquée en temps normal, la tâche des Canaris se révélait insurmontable à partir du moment où Eddy Raskin devait composer sans Raskin, Hinck, Lannoy, Dufrasne, Lion, Tchamdjou, François, Lejeune et Baudry. Obligé de remodifier son onze de base, Eddy Raskin ne cochait que 14 noms sur la feuille et titularisait pour la première fois les jeunes Bonjean et Herbeaux (16 ans). Et pourtant, Givry a fait douter le leader.

Bien en place en début de match, Givry, où Bonjean jouait à côté de Devresse derrière, laisse le ballon aux Loups, mais sans être vraiment inquiété. Le premier vrai danger était même pour Givry avec un coup franc lointain de Devresse sur le haut de la barre. Libertiaux devait ensuite claquer un ballon vicieux de Déom. La Louvière se réveillait à la demi-heure, mais Bartholomé remportait son duel avec Azevedo avant de se coucher sur un ballon de Lokando.

Plus remuant en seconde période, La Louvière monopolisait le cuir et Bartholomé devait s’envoler pour écarter un obus de Vanhecke. Le portier voyait ensuite un ballon d’Azevedo passer devant la ligne de but. Crucifié sur un penalty d’Azevedo, Givry allait vivre une fin de match difficile. Bartholomé s’imposait face à Romeyns avant de s’incliner sur un essai d’Henri.

Fiche technique

Givry : Bartholomé, Huberty, Bonjean (80e Okoroafor), Devresse, Cherdon, Nkokolo, Herbeaux, Mulumba, (72e Poncelet), Deom, Alima, Bouchibti.

La Louvière : Libertiaux, Kamneng, Fiore, Denayer, Luebo, Lokando (63e Wildemeersch), Vanhecke (63e Louage), Gueulette (68e Henri), Azevedo (75e Api), Romeyns.

Arbitre : M. Ledda.

Avertissements : Romeyns, Denayer.

Les buts : 67e Azevedo (0-1), 82e Henri (0-2).